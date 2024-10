Marco Costa é o verdadeiro homem dos sete ofícios! Para além do seu negócio enquanto pasteleiro, o empresário abraçou uma nova carreira enquanto agente imobiliário e agora é um dos participantes do programa da SIC 'Hell's Kitchen'. Amanhã, dia 16, Marco será entrevistado por Júlia Pinheiro no seu programa, espaço no qual falará destes projetos.

"Fiquei conhecido por ter participado num reality show, mas não vivo de rótulos. Cresci numa família pobre, mas nunca me faltou amor nem nada", afirma Marco num vídeo no qual é promovida a conversa.

"Estou na melhor fase da minha vida, mas não é por isso que não encaro um bom desafio", completa.