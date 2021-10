No ano em que a C&A Europa assinala os seus 180 anos de história, a C&A Portugal junta-se também à celebração com o seu próprio feito ao completar 30 anos no mercado português.

Inaugurou a a sua primeira loja no país em 1991, em Cascais, no Cascaishopping, e rapidamente expandiu a sua rede de norte a sul do país, conquistando milhares de consumidores com diferentes gostos e preferências e oferecendo coleções para toda a família com uma ótima relação qualidade-preço.

A marca fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August Brenninkmeijer, que reinventou o setor no século XIX ao oferecer moda confecionada numa grande variedade de tamanhos, e que no século XX tornou mais fácil o acesso à roupa prêt-à-porter, na atualidade dá continuidade a esta dinâmica positiva de inovação e criatividade em que desde os seus inícios, tem o cliente como prioridade, ao estabelecer novos objetivos e ao dar grandes passos na área da inovação circular.

Após o lançamento da sua nova estratégia de sustentabilidade até 2028, que se baseia em três objetivos chave – Unir & Inspirar, Renovar & Restaurar, Inovar & Liderar – e que veio reforçar o compromisso que a marca tem com o meio ambiente, evidenciam-se também os princípios base que aplica no seu negócio e que estão intrinsecamente aliados às fortes mensagens de inclusão e diversidade presentes nas suas coleções.

Alguns destes valores da marca, como a sustentabilidade, inclusão, modernidade e compromisso, ganham destaque na campanha de comemoração dos 30 anos em Portugal, “30 anos, infinitas histórias”, na qual a C&A agradece a dedicação confiança e carinho dos portugueses, que desde sempre deixaram a marca fazer parte das suas vidas ao longo destes 30 anos, ao dar voz e apoiar projetos de portugueses que partilham estas mesmas bases e que são um claro exemplo de sucesso e de inspiração.

Os testemunhos e as histórias dos protagonistas da campanha

Francisca Macedo (Professora e Escritora d'O Clube dos Cientistas), Nuno Brito Jorge (Engenheiro do Ambiente e Fundador da GoParity), Mário Meireles (Engenheiro Urbano e Doutorado em Mobilidade Sustentável), Catarina Oliveira (Nutricionista Estagiária e Criadora de Conteúdo Digital @especierarasobrerodas) e também de alguns colaboradores da marca, serão partilhados numa página web dedicada a este momento.

No dia 23 de outubro e 6 de novembro, estes portugueses estarão também presentes fisicamente nas lojas C&A Colombo e C&A Vasco da Gama, respetivamente, para darem a conhecer aos clientes da marca, as suas histórias e projetos pessoais.

Para festejar esta data redonda, a marca irá disponibilizar fundos para apoiar organizações como a Fundação do Gil, Projeto Novo Futuro e a Ajuda de Mãe em diferentes projetos e ainda criará o Bosque C&A na zone de Monte Novo, Alentejo em colaboração com a fundação Life Terra e com o apoio dos clientes, que por cada compra nas lojas físicas contribuem com 1€ para este projeto de reflorestação.

Até ao fim do ano existirão passatempos e diferentes dinâmicas nas lojas, como por exemplo a oportunidade de participar na roleta sustentável onde podem ganhar vales de 15% de desconto em artigos da coleção sustentável da marca.

Todos os passatempos e dinâmicas são anunciados na página da campanha “30 anos, infinitas histórias”.