A coleção GabiFresh x Swimsuits For All Resort 2020 celebra o ser destemido e a confiança demonstradas por estas mulheres, cada uma delas por direito próprio no movimento de empoderamento feminino.

GabiFresh faz poses ao lado da modelo e ativista, Mama Cax, e da modelo, Veronica Pome'e, na campanha 'safari selvagem', filmada pelo famoso fotógrafo Ben Watts, em Vale de Yucca, na Califórnia.

Gabi, uma das primeiras bloguers plus size a ter a sua própria carreira como modelo e coleções de roupa de praia, estreia a sua recente linha com a marca. Ela escolheu a modelo e ativista Mama Cax, além de Veronica Pome'e, a primeira modelo de fatos de banho da Polinésia a posar na Sports Illustrated. Juntas, expressam positividade e força.

"Cada uma de nós realizou algo que antes pensávamos ser impossível", disse GabiFresh. "Estamos juntas nesta campanha e esperamos representar paixão, energia e determinação".

A coleção apresenta 8 modelos de fatos de banho, com tamanhos do M ao XXL, e conta com as últimas tendências de praia, com estampas de animais e cores vivas em tecidos especiais, e de cintura alta para acentuar o seu melhor.

A coleção GabiFresh x Swimsuits For All 2020 Resort está disponível para compra online.