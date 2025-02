Pool Hall celebra o legado duradouro da Levi's e a visão artística transformadora de Beyoncé. No novo filme e nas imagens da nova campanha, Beyoncé veste um look de ganga sobre ganga e atesta a sua versatilidade intemporal.

"Não há outra peça de guarda-roupa que evoque conforto, elegância moderna, vestuário clássico americano e nostalgia como a ganga", diz Beyoncé em comunicado. "E quando penso em todas essas coisas, penso na Levi's.”

Na nova campanha, Beyoncé desafia as expectativas ao enfrentar um expert local, interpretado por Timothy Olyphant, num jogo de bilhar de alto risco. Celebrando os produtos Levi's como elementos de estilo moderno que continuam a evoluir, o novo capítulo abraça interpretações arrojadas e encoraja os consumidores a incorporá-los no seu estilo próprio.

"A Levi's continua a enriquecer a sua abundante história de denim, reinterpretando-o em novos momentos culturais e provando que a reinvenção está na sua essência", disse Kenny Mitchell, diretor global de marketing da Levi's na Levi Strauss & Co. "Pool Hall honra a nossa herança ao mesmo tempo que abre novos caminhos, dando aos fãs a oportunidade de personalizarem as suas Levi's e expressarem o seu estilo único".

Pool Hall é lançado com uma campanha global totalmente integrada, incluindo televisão, digital, redes sociais, out-of-home e ativações da marca. Além disso, as redes sociais da marca apresentarão conteúdos de estilo adicionais de criadores globais que incentivam o público a deixar a sua própria marca de estilo. Os fãs e amigos da marca também serão convidados a participar em experiências que servirão de palco para reimaginações.

Com base no sucesso do primeiro capítulo - Launderette, que inspirou o público ao reimaginar um anúncio clássico de 1985 - Pool Hall reinterpreta a campanha icónica da Levi's de 1991 com o mesmo nome.

Para criar a nova campanha, a marca juntou-se à realizadora Melina Matsoukas, vencedora de um prémio Grammy. A campanha foi criada em parceria criativa com a TBWA\Chiat\Day LA e produzida pela de la revolućion/PRETTYBIRD.

A campanha continua a tradição da Levi's em trabalhar com os talentos criativos mais célebres da nossa era. Matsoukas colaborou com o cineasta vencedor de um prémio Emmy, Marcell Rév, e com o aclamado fotógrafo Mason Poole para captar a essência visual de Pool Hall, com base no legado de campanhas e fotografias icónicas Levi's

As imagens still life do Capítulo 2 destacam peças marcantes, incluindo os jeans Ribcage Wide Leg, o Braided Vest e o Trench Spade, combinadas com adornos personalizados para refletir o espírito de individualidade e reinvenção que é o foco central da campanha.