"Reimagine" é o nome da nova campanha da Levi's que tem como protagonista a cantora Beyoncé.

Como forma de celebrar o seu legado e herança histórica, a marca revisitou e trouxe para o presente alguns dos anúncios publicitários criados ao longos das décadas e deu-lhe uma abordagem mais moderna com a ajuda da cantora norte-americana.

"Inspirada na abordagem inovadora de Beyoncé à arte, cultura e narração de histórias, a campanha reimagina os visuais e filmes clássicos da Levi's®", refere a marca em comunicado sobre este projeto feito em parceria com a realizadora Melina Matsoukas.

No primeiro filme, intitulado "Launderette" e que contou com a participação do diretor de fotografia Marcell Rév, podemos ver a cantora Beyoncé a entrar numa lavandaria self-service a lavar a sua roupa ao som da música "Levii's Jeans" que, curiosamente, escreveu para o álbum "Cowboy Carter", lançado em março de 2024.

Na campanha, lançada mundialmente no dia 30 de setembro, Beyoncé surge vestida dos pés à cabeça com um look total estilo cowboy - que vai de encontro à identidade visual do seu último projeto musical - e com uma das peças que, durante décadas, fizeram parte do guarda-roupa de homens e mulheres: as suas icónicas calças de ganga.

“A minha canção 'LEVII'S JEANS' celebra o que considero ser o derradeiro uniforme americano - algo que todos usamos com orgulho. Sinto-me honrada por trabalhar com a Levi's® para criar a iconografia americana por excelência. O clássico look denim on denim tem sido muitas vezes visto através de um olhar masculino, por isso, esta nova campanha que celebra a icónica perspetiva feminina, é importante para mim. Estou ansiosa por explorar formas inovadoras de alinhar as nossas visões para poder dar às mulheres e honrar a sua força”, disse Beyoncé sobre este projeto.

