Álvaro Siza x Salsa Jeans é a mais recente colaboração que acaba de chegar às lojas portuguesas. Uma conjugação improvável entre moda e arquitetura mas que dá vida a uma coleção inovadora e que homenageia o que de melhor se faz em Portugal.

Para ilustrar aquele que foi o seu primeiro projeto no mundo da moda, o arquiteto português apoiou-se na figura do "Burro" que, para os mais atentos, nos remete para o "Bestiário", uma coleção de desenhos de animais reproduzida em azulejos da sua autoria.

“É uma nova experiência, quando me pediram isto sabia que, no fundo, ia dar identidade a estas peças de roupa. Lembrei-me de que o bestiário é uma fonte sem fim de motivos, e, por isso, desenhei alguns para que pudessem ser incorporados nesta coleção", explicou o premiado arquiteto em comunicado sobre este projeto.

Esta coleção é composta por 12 peças que vão desde peças de roupa para homem e mulher a acessórios. Para além de dois modelos de jeans - True Straight e Straight - , os fãs podem ainda descobrir t-shirts, sweatshirts de capuz, tote bag, caneca ou garrafa térmica.

"Esta é uma coleção que reflete em cada detalhe a arte do arquiteto Siza - nas cores, nos materiais, no corte das peças - através da competência e mestria que nos é reconhecida e que nos permite escolher as técnicas e os acabamentos perfeitos para fazê-lo", refere Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans, em comunicado sobre esta parceria que afirma ser "um motivo de grande orgulho" para a marca.

Com preços entre os 19,95€ e os 119€, o azul-cobalto e o branco são os tons dominantes desta coleção de edição limitada que nos remetem para algo tipicamente português: os famosos azulejos.

A coleção Álvaro Siza X Salsa Jeans está à venda online e em quatro lojas físicas selecionadas: no Norteshopping, em Matosinhos, na Rua Augusta, em Lisboa, na Gran Vía, em Madrid, e no Passeig de Gràcia, em Barcelona.