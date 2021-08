Inspirada numa das grandes tendências da estação, a le mot introduz uma novidade para este verão: uma coleção cápsula composta por três peças em malha de algodão turco – uma camisa de manga curta com botões, uns calções de cintura subida e uma sweatshirt com mangas raglan.

Disponível em off-white com um bordado ‘au soleil’ ton-sur-ton, esta é uma coleção inspirada no glamour dos anos 70 e nos looks com as peças em malha de algodão turco em voga nos clubes de praia da época, banhados pelas águas quentes do mediterrâneo.

Deixando de estar associado apenas a roupões e toalhas de praia, o algodão turco é reinterpretado esta estação e passa a estar presente em peças de vestuário, introduzindo assim um twist aos looks de verão. Perfeitas para esta época de férias, associada a dias de praia despreocupados, a durabilidade e versatilidade destas peças tornam-nas uma opção fácil e confortável para mergulhar de cabeça nesta tendência.

Feita 100% algodão, com uma textura suave e confortável, a coleção ‘Au Soleil’ é feita para os dias de praia, sol e calor com modelos que podem ser usados em conjunto ou em separado. E porque um verão tórrido pede peças leves, aos bikinis e fatos de banho juntam-se estas peças que, coordenadas com os básicos da estação, formam o guarda-roupa de verão perfeito.

Para sobreviver às altas temperaturas, dentro e fora de casa, seja o destino o campo, a praia ou a cidade, estas são as peças ideais para uma escapadela tropical, mas também para usar num brunch ou num piquenique, num jantar ao ar livre ou à beira da piscina, remetendo para uma sensação de alegria e felicidade que a estação transmite.

Muitas têm sido as influencers, nacionais e internacionais, que já se renderam às peças ‘Au Soleil’ da le mot: Nuria Blanco (@nuriablanco3), Elisa Serrano (@elisaserranot), Deborah Sebag (@thedailydeb), Elena Brotons (@elenabrotons), Vanessa Martins (@vanesssamartins), Alice Trewinnard (@alicetrewinnard), Maria Guedes (@stylista_mg) e Inês Patrocínio (@inespatrociniorm) são algumas das que já elegeram esta tendência como uma das favoritas para os seus looks de verão.

A coleção está à venda no site e todas as novidades podem ser acompanhadas através do Instagram da marca. Além das peças em separado, a marca tem também disponível para venda dois conjuntos compostos por duas peças: Camisa & Calções (130€) e Sweatshirt & Calções (135€).