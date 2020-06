Os portugueses já estão a desconfinar, a voltar às rotinas e à vida social e, com isso, a procurar também cuidar mais de si, já que, nos meses de confinamento, os cuidados com a pele foram deixados para trás. Agora, depois de alguns meses em quarentena, é normal que a pele esteja diferente, mais seca, com borbulhas, manchas, vermelhidão e até irritações. Mas como pôde isso acontecer se a pele esteve menos exposta a elementos exteriores?

Apesar de poder pensar-se que o isolamento pudesse funcionar como uma “desintoxicação da pele”, já que a exposição à poluição e ao sol foram menores e o uso de maquilhagem foi inferior, na verdade não o foi, com a nova realidade a trazer fatores igualmente negativos.

O que deve fazer?

Secura - Dentro de casa, o ar é mais seco do que no exterior e a situação é ainda agravada com o ar condicionado, deixando a pele ainda mais seca. O facto de, na pandemia, lavarmos as mãos e o rosto com maior frequência também pode causar secura e escamação, rompendo a barreira da pele. Para a hidratar, é recomendado beber muita água, quente ou fria, simples ou aromatizada, evitar banhos demasiado quentes e utilizar um creme com ácido hialurónico e/ou ceramidas.

Pele baça - A desidratação diminui a renovação celular, acumulando células mortas na superfície da pele, deixando-a com menos brilho. É fundamental manter a rotina de limpeza para remover resíduos de suor e toxinas, fazendo uma máscara esfoliante uma a duas vezes por semana. Para promover a regeneração, recomenda-se suplementação com niacinamida (vitamina B3), oral ou em creme, e boas rotinas de sono, pois é durante a noite que ocorre a eliminação de células mortas e a síntese de novo colagénio.