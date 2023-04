Sejam mães, avós, irmãs mais velhas, amigas, tias ou madrinhas. A campanha do Dia da Mãe, da Pandora, não se esgota numa só figura e este ano quer prestar homenagem a todas as pessoas que amam como uma mãe. O resultado é o lançamento de uma nova coleção de joias, cujo simbolismo é relembra a importância das muitas figuras maternas da nossa vida, que pode não ser apenas a mãe.

“A marca decidiu alargar o espectro da figura maternal a todas aquelas figuras importantes na nossa vida, qualquer pessoa que seja esta âncora ao longo da nossa vida”, explica Sandra Cid Peixeiro, diretora de marketing da Pandora, sobre a campanha "Para quem ama como mãe".

A coleção já chegou às lojas, no passado 13 de abril, e divide-se entre peças da linha Moments, em prata 925, desenhadas com novos símbolos de infinito, ou peças da linha Timeless, em liga, com revestimento de ouro rosa 14k e fileiras de zircónias.

Na linha Moments, “todas as peças têm uma gravação especial, uma frase, porque é uma altura do ano especialmente marcante para a Pandora”, explica ainda a diretora de marketing. Destaque para as peças “Grandmother” (avó), “Mother” (mãe) e “Daughter” (filha), que funcionam como trilogia, e que podem ser usadas em conjunto ou separado, em pulseiras ou colares.

“Apostamos muito na economia circular mesmo na indústria da joalharia porque há peças que já existiam (na marca), e que nunca passam de moda. E queremos mostrar como as pessoas podem usar e conjugar as peças que já têm, com outras novas, fazendo um mix and match, mas com um novo look” acrescenta Sandra Cid Peixeiro.

Fique a conhecer algumas peças da coleção.