"Lã sem fim": este é o slogan com o qual a United Colors of Benetton renova sua colaboração para a coleção O/I 21 com a The Woolmark Company, uma marca australiana que ao longo de mais de cinquenta anos se estabeleceu como autoridade global na área de lã.

Uma guardiã dos segredos da malha italiana como a United Colors of Benetton não pode ignorar a excelência da lã. Em 2017, o Grupo Benetton foi a primeira empresa europeia do setor da moda a integrar a IWTO (International Wool Textile Organization), a organização internacional da lã, com o objetivo de contribuir para tornar a fileira da lã cada vez mais funcional e transparente.

A parceria renovada com a The Woolmark Company visa certificar a qualidade e sustentabilidade de mais de 500.000 peças de vestuário Merino Extra Fine e Pure Shetland da coleção Outono Inverno 2021.

A Woolmark está verdadeiramente empenhada em desenvolver e promover um uso mais responsável da lã e dar garantias às marcas e aos consumidores de que a lã é uma escolha sustentável para a indústria da moda.

Além de ser macia e respirável, de facto, a lã consome menos energia durante a lavagem e torna as roupas, em média, mais duráveis do que outras fibras. Além disso, é a fibra mais reutilizada e reciclada de todas e é biodegradável já que, se libertada corretamente no meio ambiente, decompõe-se em poucos anos.

Para a United Colors of Benetton, no entanto, a lã não é apenas uma matéria-prima, mas uma fibra emocional que mantém as pessoas unidas ao longo dos tempos.

A campanha de apresentação desta parceria mostra como as roupas de lã da United Colors of Benetton são geralmente transmitidas de geração em geração, tornando-se verdadeiros marcos familiares.

Confortável, colorida, sustentável: as roupas da United Colors of Benetton + Woolmark já se encontram em mais de 2.500 lojas em todo o mundo.