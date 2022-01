A United Colors of Benetton SS22 centra-se na felicidade e na cor. Cortes essenciais, bons materiais, chique italiano. Com respeito pelo planeta, graças ao projeto Love Nature que utiliza apenas algodão orgânico, tecidos e poliéster reciclado e corantes minerais.

Coleção de senhora: Tons pastel, como o nascer do sol fresco e perfumado

Apontamentos animal print mas muito coloridos. Coroas de flores que desabrocham em dias felizes. A United Colors of Benetton's primavera verão 2022 está vestida com a sua conhecida alegria, com um guarda-roupa multitasking, feito com grande atenção pelo meio ambiente: malhas feitas com fios reciclados (ou com chips de poliéster reutilizados), viscose eco-sustentável e peças de algodão orgânico .

Como sempre, qualidade e conforto, cortes confortáveis e perfeitamente vestíveis para todos os tamanhos. E com aquele toque chique italiano que dispensa explicações. Exemplos? As calças macias com cós elástico em tom zebra multicor que se mistura com camisola algodão tricotada e ligeiramente curta.

O casaco leve surge numa paleta amarelo ocre, com capuz destacável, com aquele toque ligeiramente britânico, ideal para os últimos dias frios. Para combinar com fatos desportivos, de treino e sweatshirts, ou com uma “bela” calça cigarro em gabardine e color block. Uma receita para vários looks mix & match: rústico, pop, country chique.

Um jogo infinito, graças também, aos vários tipos de tricoto das nervuras aos entrançados. Destaque também para os bordados com missangas, para embelezar camisolas de jersey orgânico, com cortes contemporâneos.

Estampados florais, maxi, anos sessenta e lisos em vestidos, fatos, camisas, para usar com deliciosos pulóveres de ponto mimosa. Os folhos embelezam vestidos, tops e camisas, com leveza e graça. Quer dar um toque hiper chique? Misture o casaco de tweed “bon chic” com jeans de corte perfeito - graças ao lyocell.

Por baixo, roupas básicas, t-shirts e camisolas em color block. As cores do verão são fortes e decisivas. Pantones rosa, verdes brilhantes, laranjas intensas, vermelhos pop.

É uma moda prática, para usar na cidade e que pode ser usada também à beira mar, nas férias, no barco. Linhas puras em tank tops, saias midi, tops de popeline com mangas fofas e camisas compridas para usar com cinto. Tudo deve ser fresco, graças à gaze e à viscose leves, sob capas e calças largas.

A United Colors of Benetton prossegue também com o seu projeto Love Nature, aproveitando ao máximo a sua capacidade técnica e os resultados das suas pesquisas.

Neste verão, além dos fios orgânicos e reciclados, destaque também para o uso de corantes minerais com as suas tonalidades delicadas, "estilo macaron" em felpa e algodão. Eis as camisolas e sweatshirts com capuz, fatos de treino, calções, de corte básico e minimalista, “bons” e não poluentes.