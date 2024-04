"Take Me Somewhere" é o tema da nova coleção primavera da Pepe Jeans que fotografou a sua nova campanha em terras lusas.

Pegando no mote para esta primavera 2024, a marca britânica decidiu levar os seus fãs até à capital lisboeta e passar por aquela que, nas suas palavras, é "uma das cidades mais desejadas do momento".

"A campanha é inspirada pelo sentimento de Wanderlust (em português, Desejo de viajar) e reflete o espírito urbano eclético que sempre foi característico da marca", pode ler-se no comunicado enviado pela marca oriunda de Portobello Road.

Nas imagens é possível ver os protagonistas a percorrer as ruas e miradouros de Lisboa onde não faltam aqueles que são alguns dos símbolos da cidade, como é o caso do famoso elétrico ou dos painéis de azulejos azuis e brancos.

Tanto nas coleções masculinas como femininas, o denim continua a ser a principal aposta da marca onde também é possível encontrar peças tendência e básicos que facilmente se adaptam a diferentes armários.

Descubra a nova coleção da Pepe Jeans London nas lojas físicas da marca ou online.