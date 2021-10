O primeiro dia da 57ª edição da ModaLisboa| And Now What? fechou com as propostas de nove jovens designers que apresentaram as suas propostas para a coleção de primavera/verão 2022 na plataforma Sangue Novo. Destes nove jovens criadores Filipe Cerejo, Ivan Hunga Garcia, Maria Clara, Maria Curado e Veehana foram os escolhidos como finalistas do Sangue Novo.

Esta edição teve lugar por volta das 17h de dia 7 de outubro, na Estufa fria, com as propostas dos designers Cravo Studios e Saskia Lenaertsm da plataforma Workstation.

A primeira coleção de Cravo Studios, "A Love Story to You", visa homenagear aqueles que lutaram pela nossa liberdade. A 25 de abril de 1974, um motim no exército português pôs fim a cinco décadas de ditadura. Este movimento mostra a luta da classe trabalhadora pela sua liberdade e escreveu uma história que marcou a comunidade portuguesa até aos dias de hoje. Cravo tem como foco principal homenagear o povo português através de cada criação. A sua missão é contribuir para as tradições, mantendo-as vivas, recriando-as e adaptando-as para gerações futuras.

Saskia Lenaerts é formada em menswear pela Central Saint Martins, em Londres e o seu trabalho visa anular o preconceito. Procura um mundo mais unificado e sem fronteiras, baseado na celebração das nossas diferenças e semelhanças culturais.

O dia encerrou por volta das 18h com a apresentação dos nove jovens talentos de Sangue Novo.

Amor de la Calle, Anvi, Carolina Costa, Filipe Cerejo, Ivan Hunga Garcia, Maria Clara, Maria Curado, Reimão, Sousa e Veehana foram os jovens designers que mostraram as suas coleções para a próxima primavera/verão 2022.

Hoje temos o segundo dia do evento, que tem início por volta das 17h com a apresentação de Ariyaki, Frederico Protto e Opiar, na plataforma Workstation, em formato digital. Seguem-se Carolina Machado e Behén que aoresentam as suas coleções na plataforma LAB, já de forma presencial, no Capitólio, em Lisboa.

Kolovrat e Luís Buchinho encerram o dia de desfiles de hoje.

Acompanhe todas as novidades desta 57ª edição da Modalisboa aqui.