A primeira coleção de Cravo Studios, ‘’A Love Story to You”, visa homenagear aqueles que lutaram pela nossa liberdade. A 25 de abril de 1974, um motim no exército português pôs fim a cinco décadas de ditadura. Este movimento mostra a luta da classe trabalhadora pela sua liberdade e escreveu uma história que marcou a comunidade portuguesa até aos dias de hoje. Cravo tem como foco principal homenagear o povo Português através de cada criação. A sua missão é contribuir para as tradições, mantendo-as vivas, recriando-as e adaptando-as para gerações futuras.

Saskia Lenaerts é formada em menswear pela Central Saint Martins, em Londres e o seu trabalho visa anular o preconceito. Procura um mundo mais unificado e sem fronteiras, baseado na celebração das nossas diferenças e semelhanças culturais.

Veja as propostas dos designers que apresentaram as suas coleções para a próxima primavera/verão 2022 na plataforma Workstation: