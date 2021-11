trend21: aposte nestas peças em bombazine

Diretamente dos anos de 1970 para os dias de hoje, a bombazine regressa a todo o vapor aos armários de todos os amantes de moda.

Conhecida também como veludo cotelê, este tecido alia as nervuras ao toque subtil do veludo e dá aos looks um ar mais grunge, mas acima de tudo confortável e repleto de estilo.

Adira a esta tendência para os seus looks de outono/inverno e volte atrás no tempo com estas peças.