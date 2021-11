trend21: os puffer jackets estão de volta

A tendência dos casacos acolchoados e puffy está de volta neste inverno e promete “abraçar” os looks das fashionistas.

Quentes e cheios de estilo, estes casacos querem-se compridos ou curtos e de todas as cores. Funcionam na perfeição com looks mais desportivos e também elegantes, para quebrar a seriedade ao look em si.

Se ainda não se rendeu a estes, dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e escolha o seu modelo favorito.