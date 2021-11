5 malhas que tem de estar no seu armário

Funcionam na perfeição com todos os looks e adaptam-se consoante as temperaturas, estas peças são o must-have da estação e por isso, prepare o armário para as receber.

Os dias mais frios estão de regresso e nada melhor para combatê-los do que malhas quentes. Mais grossas ou finas, de cores neutras ou vivas, lisas ou estampadas, existem modelos para todos os gostos e ocasiões e por isso, selecionámos cinco malhas que vão ser perfeitas para lidar com este outono. Dê uma vista de olhos e inspire-se! Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram