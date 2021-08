Foi, sem dúvida, uma das tendências mais representativas de 2020. Um sucesso que não partiu das passarelas das grandes casas de moda mas, sim, do contexto pandémico que assola o mundo desde o final de 2019. Enquanto uns ocupavam o tempo a fazer pão, a redecorar a casa ou a fazer vídeos para TikTok, outros tinham na criação de estampados tie-dye, a atividade favorita do confinamento. Muito fácil de fazer, esta técnica de desbotadura permite dar uma nova vida a peças de roupa que já não eram utilizadas.

As tonalidades debotadas assumiram grande protagonismo, como se através da moda se pretendesse lançar uma mensagem de otimismo que contrastasse com os tons neutros dos fatos de treino ou dos conjuntos em malha que dominaram a estação anterior. Na primavera/verão de 2021, as grandes marcas de moda não quiseram esquecer esta tendência hippie e o tie-dye aparece reformulado e mais elegante. Está presente em biquínis, caftãs, quimonos, vestidos compridos, camisas, carteiras, chapéus e no calçado.