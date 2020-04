tendência: aposte nas jardineiras para estar em casa

Agora que esta em casa é importante não descurar a rotina do dia a dia e por isso, vestir-se como se fosse sair é fundamental. No entanto, deve aliar a roupa ao conforto e por isso, deve apostar em peças para estar confortável, como é o caso das jardineiras. Compridas, de calções ou até mesmo de saia, de ganga clara, escura ou até mesmo colorida, estas peças funcionam na perfeição em qualquer estação e com qualquer parte de cima. Inspire-se nos modelos que selecionámos para si e faça looks confortáveis, mas cheios de estilo durante esta quarentena.