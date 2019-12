As festas de Natal e fim de ano já lá vão, 2020 chegou e o longo mês de janeiro permite que nos mimemos depois da loucura da prendas. As boas oportunidades estão aí e devem ser aproveitadas, como é o caso da Salsa que oferece dezenas de opções com descontos até 50%.

Uma vez que as compras online são muito mais cómodas, evitando confusões e deslocações, veja as dicas que se seguem, para aproveitar os saldos na loja online da marca, e perceba o que deve mesmo colocar na sua lista.

Para ela

1. Casacos para o dia a dia

Os casacos acolchoados são ótimos para o dia a dia e a opção mais quente que podemos ter no armário. Privilegie os tons neutros, que ficam bem com tudo, e aposte neste tipo de peça que está com 20% de desconto.

2. Sobretudos para o escritório

Um bom sobretudo é o casaco ideal para usar no escritório ou numa saída à noite, mas também resulta bem com ténis, em looks mais descontraídos.

3. Jeans

É bem possível que tenha vários modelos de jeans no armário, mas será que favorecem, realmente, o seu tipo de corpo? Qualquer que seja a sua resposta, aproveite estes saldos para experimentar alguns dos modelos Salsa, em promoção a partir de 49,95€, e descobrir aquele que valoriza a sua silhueta.

4. Camisas e túnicas

Já a piscar o olho à primavera que há-de vir, as camisas e túnicas dão sempre imenso jeito. A marca está com imensos modelos em promoção, incluindo a camisa body, que é dos modelos mais práticos que podemos usar e disponível online por 29,95€.