Estilo, conforto, personalidade e tendências de streetwear são algumas das características que ditam as escolhas das influenciadoras. Mulheres que gostam de combinações originais, à sua medida, e que inspiram looks de streetwear que não passam despercebidos.

A JD Sports lembra alguns dos looks escolhidos por Beatriz Moniz Ramos, Maria Seixas Correia, Andreia Silva e Beatriz Palma, já a pensar quais serão os favoritos que vão continuar a inspirar em 2020.

Verdadeiras rainhas da moda urbana, as escolhas das influenciadoras não deixam ninguém indiferente. Quer seja pela conjugação de umas calças ou calções com um top ou uma sweat, com os ténis preferidos para finalizar o conjunto, não faltam inspirações.

Com umas calças Ellesse, pretas com o logo do marca, Beatriz Moniz Ramos e Andreia Silva inspiraram looks confortáveis, cheios de estilo, conjugados com um sutiã desportivo Ellesse ou uma sweat Nike. A fechar o look, a sugestão são os ténis Nike Air Max 270 React, escolha da Andreia Silva.

Também Maria Seixas Correia arrasa com as suas escolhas a conjugar diferentes marcas no mesmo look ou a optar por ténis Vans para completar um visual da marca Champion. Noutras ocasiões, a locutora de rádio também sabe conjugar na perfeição um estilo integral com escolhas da Fila, das calças aos ténis.

Já Beatriz Palma, tem levado inspiração às ruas do Porto: a influenciadora elegeu um look total adidas Originals, que lhe assentou na perfeição. A sweatshirt com zip do conjunto ainda pode ser encontrada na JD Sports. As calças escolhidas já esgotaram, mas acaba de ser lançado um novo modelo adidas Originals que encaixa na perfeição.

Para completar, os ténis não podiam faltar. A aposta foi também na adidas Originals, com um modelo “Continental 80”.