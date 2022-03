A pensar no Dia da Mulher que se aproxima, a Atlanta Mocassin sugere aqueles que prometem ser os verdadeiros aliados de todas as mulheres no dia a dia: os City Mocassins. Um modelo exclusivo, desenhado a partir dos Originals, mas com um formato ainda mais elegante.

A pala ligeiramente mais curta e a forma mais estreita, prometem favorecer a silhueta do pé e agradar todo o tipo de mulheres, quer tenham um estilo mais clássico ou mais ousado.

Para as mulheres mais clássicas

créditos: Atlanta Mocassin

Para as mulheres que preferem um look mais clássico, os Originals City Mocassins Smooth Leather em cuoio são a aposta ideal. Combinado com um blazer ou umas calças de alfaiataria, este modelo vai tornar qualquer look mais elegante.

Para as mulheres mais ousadas

créditos: Atlanta Mocassin

Por outro lado, os Moccasins Little Grainy Leather, em vermelho, são ideais para todas as power women, que gostam mais de arriscar e não têm medo de adicionar um pouco de cor e irreverência ao seu dia-a-dia.

Para as mulheres mais aventureiras

créditos: Atlanta Mocassin

Num tom verde e natural, os Laces City Moccasins em Suede são excelentes para as mulheres mais aventureiras. Perfeito para combinar com uns jeans e uma t-shirt, este modelo é extremamente confortável e leve.

Para as mulheres mais casuais

créditos: Atlanta Mocassin

Versáteis e discretos, os City Moccasins em Large Grainy Leather são a escolha perfeita para quem gosta de looks mais casuais.