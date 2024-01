A idade deixou de ser uma desculpa para não inovar e arriscar nos seus looks. Atualmente, fashionistas mais velhas dão cartas no street style das principais semanas da moda com looks arrojados e cheios de pinta, provando que não são apenas as mais novas a brilhar. Dê uma vista de olhos nos truques que lhe trouxemos e ganhe coragem para inovar nos seus looks.

1. Não tenha medo de misturar cores

Misturar várias cores fortes no mesmo look é uma das grandes tendências da estação. Não tenha receio em arriscar e seguir esta tendência, criando looks coloridos e irreverentes.

2. Aposte em looks monocromáticos

Sem margem para erros, conjugar peças da mesma cor além de dar um toque de elegância e ser uma tendência bastante atual, é sempre uma ótima escolha para quem não gosta de sair da sua zona de conforto.

3. Opte por peças mais largas

Além das peças oversized estarem em voga, este tipo de corte vai favorecê-la. Se preferir, complete o look com um cinto que, além de lhe dar um toque mais sofisticado, também vai ajudar a marcar a zona da cintura.

4. Adicione acessórios

Mesmo que escolha um look mais simples, a junção de acessórios como óculos de sol, brincos grandes, pulseiras, colares ou mesmo uns suspensórios, pode dar-lhe o toque final que precisa para conseguir um visual digno de uma fashionista.

5. Use e abuse de padrões

Para além de darem um toque de irreverência e modernidade, os padrões são o must have desta estação. Se prefere um outfit mais simples conjugue uma peça de padrão com uma lisa mas se preferir um look mais arrojado, arrisque tudo e misture padrões.