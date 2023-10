trend23: Aposte nestes sets de malha para os dias mais frescos

As temperaturas estão a diminuir e se até há pouco o calor se fazia sentir, agora parece que os dias mais frescos vieram para ficar.

Está na altura de começar a adicionar as malhas ao seu armário e por isso, nada melhor do que ir apostando nos sets. Desta vez, o nosso destaque recai para os conjuntos compostos com saias e que vão facilitar em muito os seus looks, tornando-os repletos de estilo e acima de tudo, muito confortáveis.

Inspire-se nas sugestões que temos para si.