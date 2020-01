Comece o ano com o calçado perfeito

Não é só o seu armário que precisa de uma renovação, dê também uma nova oportunidade ao calçado e escolha o modelo que mais combina consigo e com as suas rotinas do dia a dia.

Agora que as festividades já terminaram é altura de voltar às rotinas do dia a dia e por isso, nada melhor do que renovar o seu calçado e adaptá-lo ao que mais necessita. Dê uma vista de olhos nas cinco sugestões diferentes que temos para si e escolha o seu preferido. Continuar a ler Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.