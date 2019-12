Dê um up aos seus jeans com estas peças

Uma das peças obrigatórias no guarda roupa de uma mulher é um par de jeans. Esta peça é a escolha ideal para quem quer um look descontraído e prático, mas se também quer dar um toque de elegância porque não conjugá-la com uma blusa ou camisa? Trouxemos-lhe cinco exemplos que vão ajudá-la a dar um up ao seu outfit.