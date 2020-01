O animal print já se tornou uma tendência must have no guarda roupa feminino (e até masculino), por isso não é de estranhar que esteja de volta.

Esta tendência ajuda a valorizar o look e deixá-lo mais moderno. Seja estampa de onça, a mais popular, cobra ou zebra, todas, quando usadas de maneira correta, fazem toda a diferença num look.

Mas ainda tem dúvidas sobre como usar estes estampados? A melhor forma é deixar o animal print ser destaque do visual, seja em look integral ou combinando com outras peças, de preferência lisas.