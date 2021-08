6 vestidos de alças para os dias ou noites mais quentes    

Ainda vai de férias este ano? Se sim está na altura de investir em vestidos de alças, perfeitos para transitar do dia para a noite.

Estes, são peças absolutamente essenciais no seu guarda-roupa de verão e ganham pela sua versatilidade, apenas precisando deles na sua mala para ter looks completos, infalíveis para todas as ocasiões. Use-os combinados com umas sandálias rasas e uma mala de verga para passear durante o dia e depois, adapte-os para a noite com uns saltos e a sua mini-bag favorita.

Quando (infelizmente) estiver de regresso, não os ponha de parte. Use-os com uns botins chunky e um blazer, ou um blusão biker, para estes se tornarem perfeitos para a aquela altura em que ainda está quente mas que o outono já se vai fazendo sentir.

Conheça os nossos favoritos: