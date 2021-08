As saias, tops e vestidos acetinados têm sido as peças mais cobiçadas deste verão. Estas, tão depressa podem ser utilizadas em situações que requerem alguma elegância, como uma festa ou um jantar especial, bem como podem ser adaptadas para momentos casuais, apenas dependendo do resto do styling (os sapatos e os acessórios vão ser peças fulcrais nesta adaptação).

Invista nestas peças muito versáteis, que a vão ajudar a deslumbrar com os seus looks de verão.