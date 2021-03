trend21: aposte nas malas coloridas

A primavera pede looks coloridos, já se sabe. E mesmo que a cor não seja completamente a sua "praia", pode sempre abraçá-la, nos dias solarengos que se avizinham, com malas de cores vibrantes.

Malas com tons neutros são uma aposta certeira, e quando têm qualidade, podem durar uma vida sem nunca sairem de moda. Por isso aconselhamos que invista em modelos em cores neutras como o preto, branco e creme. Ainda assim, sugerimos que adicione à sua coleção, já com a primavera em mente, malas coloridas para contrastar com looks monocromáticos neutros ou combinar com as cores dos looks mais coloridos e excêntricos.

Independentemente daquilo que o seu gosto ditar, dê cor ao seu guarda-roupa com o uso de malas coloridas. Conheça as nossas sugestões: