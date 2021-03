Golas babydoll são a peça must have das fashionistas

Esta tendência não é para a chamada “Maria-Rapaz”, muito menos para as mulheres que preferem linhas simples e descomplicadas, sem grandes adornos. Esta tendência é, na verdade, para as românticas incuráveis que não dispensam folhos, rendas e tudo o que seja feminino.

As golas ou colarinhos babydoll tornaram-se uma forte tendência entre as influencers digitais em 2020, surgindo muitas vezes em blusas ou casacos de malha, acrescentando um ar romântico, bem como um sentimento nostálgico e vintage aos looks destas fashionistas.

Nesta primavera/verão de 2021, as coleções estão repletas de vestidos, blusas, malhas ou até mesmo golas amovíveis que abraçam esta tendência em bom, e por isso desconfiamos que o reinado das golas baby doll esteja longe do seu fim.

Ainda vai muito a tempo de abraçar esta tendência romântica em que o colarinho é a estrela do seu look. Conheça as nossas sugestões de peças com golas babydoll.