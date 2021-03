Se gosta de seguir modas e micro-tendências, certamente já sabe que influencers seguir por estarem sempre um passo à frente. Estas fashionistas com estilos absolutamente irrepreensíveis têm sempre o último grito no que toca às peças que vão explodir nas redes sociais. Através de uma simples comparação entre essas influencers, conseguimos então prever quais são as marcas e peças que estão na iminência de se tornarem as mais cobiçadas da estação.

Nomes como Bella Hadid, Pernille Teisbaek, Emili Sindlev e Hailey Bieber fazem parte desta lista de modelos e influencers que trazem as tendências para o mundo digital e fazem-nas ficarem virais.

Conheça as três peças que são indispensáveis para as trendsetters.

Casaco da Saks Potts

Esta marca criada em Copenhaga por duas amigas é responsável pela criação de um dos casacos mais populares do momento. O objetivo era criar um casaco adequado ao frio da Dinamarca, com o design retro que se enquadrasse no estilo escandinavo, mas que fosse disruptivo no uso cor. O resultado foi viral e tornou-se um dos favoritos das influencers mais proeminentes como Bella Hadid, Emile Sindev, Danielle Bernstein, Ares Aixala, Elsa Hosk, Kylie Jenner e Pernille Teisbaek.

Blazers da Havre Studio

A Havre Studio, também sediada em Copenhaga foca-se na curadoria e transformação ou reciclagem de peças vintage e em segunda-mão, de forma a contrariar o ritmo acelerado do mercado de fast-fashion. As suas reinterpretações dos blazers marcam pela diferença e originalidade, e por isso, são das peças mais cobiçadas da marca. Matilda Djerf, Elsa Hosk, Negin Mirsalehi, Leonie Hanne e outras são notoriamente fãs da marca, em especial dos seus blazers.

Malas By Far

Os vários modelos das malas By Far certamente já são uma presença recorrente no seu feed de Instagram. O mais recente modelo da marca australiana tornou-se um “fan-favorite” e está por todo o lado nas redes sociais. O modelo Amber, com o nome da modelo Amber Valletta, é inspirado nos anos 90 e tem sido carregado por Kendall Jenner, Hailey Bieber, Matilda Djerf, Irina Shayk e Negin Mirsalehi.