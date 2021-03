A febre do verde nos seus looks

Com a chegada do bom tempo e da primavera, chegam as cores frescas, alegres e vibrantes. O verde é uma delas e nesta estação vai destacar-se em todas as peças e em vários tons nos looks de todas as fashionistas.

Se o verde para si ainda é uma cor pouco usada, inspire-se nas sugestões que lhe mostramos e renda-se a esta febre.