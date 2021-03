O caminho para a sustentabilidade, ainda que muito importante, não é um caminho linear. Passa por cada um de nós avaliar as nossas próprias escolhas de consumo e mudar o que considerarmos não estar correto. Existem pequenos hábitos que podemos acrescentar ao nosso quotidiano, que não são esforços desmesurados e que a longo prazo impactarão positivamente o nosso planeta.

Usar básicos de qualidade

Embora muitas vezes seja tentador comprar básicos baratos, ao apostar em básicos como jeans ou t-shirts de qualidade estará a poupar a longo prazo, não só no custo, mas também no consumo.

A falta de necessidade da constante renovação de peças sem qualidade compensará em larga escala, quando comparado com as opções mais em conta, sem qualidade .

Segunda mão

Experimente comprar em segunda mão para diminuir o impacto do seu consumo no ambiente. Se ainda não aderiu e não se sabe orientar no mundo da segunda-mão, comece por experimentar comprar malas e casacos, as peças que muitas vezes são mais duradoras e podem ser encontradas em perfeitas condições.

Além do impacto na redução de consumo para o planeta, sentirá também o impacto na carteira!

Peças de algodão reciclado

Optar por comprar roupa feitas com algodão reciclado é um ótimo primeiro passo no caminho para a sustentabilidade, evita a necessidade do aumento da produção do mesmo, mantendo a qualidade. A próxima vez que for às compras, procure as coleções-cápsula conscientes.

Cuidar das peças conforme a etiqueta

As repetidas lavagens das peças de roupa muitas vezes acabam por as desgastar e eventualmente estragar, contribuindo para o seu desperdício. Evidentemente não aconselhamos que deixe de lavar a sua roupa, mas que o faça consoante as instruções nas etiquetas para prolongar o tempo de vida da peça.

Parece óbvio, mas se prestar atenção às etiquetas da sua roupa da próxima vez que as lavar, talvez se surpreenda com as indicações nas etiquetas laterais.

Conhecer as marcas que consome

É importante estar informado das nossas decisões a nível de consumo e conhecer as práticas das marcas que optamos para fazerem parte do nosso dia-a-dia. Considere investigar sobre os materiais utilizados, sobre o fabrico e a sua ética a nível social e se contribuem de alguma forma para compensar a sua pegada ecológica.