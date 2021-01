Quem nunca saiu de casa e só depois reparou que a camisa estava manchada, que as alças do soutien estavam visíveis quando não era suposto ou até mesmo que os sapatos estavam com um cheiro menos agradável?!

Estes detalhes podem facilmente arruinar uma boa impressão e, a pensar nisso, vamos revelar-lhe alguns dos truques que vão facilitar a sua vida e impedi-la de cometer estes pequenos erros.

Como esconder as alças do soutien

Sabe quando usa aquela blusa que tem decote em barco e não consegue arranjar maneira de esconder as alças do soutien? Nós temos a solução. Só precisa de algumas tiras de tecido e dois botões de pressão. No inverso da sua blusa, na zona do ombros, cosa essas tiras de tecido com um botão de pressão, de forma a que consiga com eles prender as alças do soutien. Assim, estas vão ficar presas no inverso da sua blusa e totalmente camufladas.

Como criar um fecho inteligente

Existem algumas calças que, por mais que esteja sempre a insistir, o fecho tende sempre a abrir. Muitas delas têm este defeito e esta solução é eficaz e muito fácil de fazer. Coloque no fecho uma argola utilizada nos porta-chaves e quando o fechar prenda-a no botão. Esta vai ficar camuflada pela ganga e não vai ter sempre a preocupação de controlar se o fecho está ou não fechado.

Como camuflar os botões das camisas

Se quando usa camisolas por cima de camisas não gosta de ver como os botões ficam a notar-se por baixo, basta vestir um simples top básico. A camisa fica justa ao seu corpo, camuflando assim os botões.

Como remover marcas de desodorizante

Para remover fácil e rapidamente marcas de desodorizante, principalmente em roupas pretas, use uma toalhita incolor de bebé, sem odor, de forma a evitar que esta manche.

Como guardar corretamente as t-shirts

Dobre as suas t-shirts de forma horizontal e guarde-as nas gavetas habituais. Para além de poupar imenso espaço torna-se mais fácil de reconhecer cada t-shirt na hora de escolher o que vestir.

Como eliminar manchas de suor

Está farta daquelas manchas de suor amareladas na zona das axilas das camisas brancas? Acontece a todas. Para as remover pulverize sumo de limão no local antes de lavar a peça de roupa. É a solução ideal, pois a mancha desaparece por completo de forma muito simples.

Como remover manchas de vinho tinto

Pois bem, a solução é tão simples quanto isto: para remover manchas de vinho tinto basta colocar vinho branco. Sim, é mesmo verdade. Experimente e acabe com o seu problema de uma vez por todas.

Como prevenir buracos nos collants

Todas as mulheres conhecem, ou deviam conhecer, o truque para quando ficam com um buraco nas suas meias: colocar verniz de unhas transparente. Para prevenir quaisquer buracos basta borrifar laca pelos seus collants. Desta forma, nem vai ter de se preocupar em andar a repará-los com o verniz.

Como remover pastilha elástica

Nunca ninguém está a salvo de ficar com uma pastilha elástica presa em algum sítio, seja roupa ou até mesmo no cabelo, e digamos que removê-la não é nada fácil. Mas existe uma solução muito simples e eficaz: passar uma pedra de gelo pela pastilha antes de tentar removê-la. Quando esta ficar dura vai ser bem mais fácil retirá-la.

Como usar jeans com rasgões exagerados

Lembra-se daqueles seus jeans fantásticos com rasgões que, a certa altura, rasgaram-se em demasia? Se não gosta de usá-los porque acha os rasgões um exagero, um bom truque é vestir por baixo uns collants, que podem ser lisos ou com algum tipo de padrão ou textura dependendo do seu estilo. No inverno é ótimo porque fica quentinha e cheia de estilo.