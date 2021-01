Cada vez mais a procura por peças de prata ou de ouro tem substituído as peças de bijuteria e isso, acontece não só pelo facto de durarem mais tempo, como se mostrarem mais resistentes do que as outras peças.

A única parte mais chata destas peças é o facto de o uso constante fazer com que elas fiquem escuras, mas antes de as mandar limpar numa ourivesaria dê uma vista de olhos nestas dicas que temos para si e experimente dar uma nova vida às suas peças em casa.

Papel alumínio

É uma das formas mais simples de dar um novo brilho às suas peças e para o fazer só necessita de:

- Um recipiente

- 1 litro de água quente

- 3 colheres de sal

- 2 colheres de bicarbonato de sódio

- Pedaços de papel alumínio

Após ter tudo isto consigo vai colocar a água quente no recipiente e acrescentar o sal, o bicarbonato de sódio e mexer tudo muito bem. De seguida, deve colocar o papel de alumínio e as peças de prata. Deixe atuar durante 30 minutos e depois passe as peças por água.

Pasta de dentes

Este produto é muito usado para eliminar riscos, mas convém saber que nem todas as pastas funcionam principalmente todas as que não são brancas. Para fazer esta “receita” precisa de:

- Pasta de dentes branca

- Tecido de algodão ou escova de dentes soft

É necessário que tenha cuidado porque aqui o objetivo é eliminar os riscos da peça e não colocar-lhe mais e por isso, é essencial que se optar por uma escova de dentes esta seja muito suave. Depois só necessita de colocar a pasta de dentes na peça e polir. Assim que estiver bem polido, passe por água morna e deixe secar.

Vinagre

Existem duas formas de limpar as suas peças de prata com vinagre e isso depende muito do estado em que elas se encontram. A primeira forma é colocar as peças num recipiente coberto de vinagre durante duas horas, esta é a mais indicada para quando as peças estão poucos sujas e pouco brilhantes, a segunda passa por algo um pouco mais elaborado e por isso, vai precisar mais do que apenas vinagre.

- 200 ml de vinagre de vinho branco

- 2 colheres de bicarbonato de sódio

Misture o vinagre e o bicarbonato num recipiente e coloque as suas peças de molho durante três horas. Assim que tiver acabado o tempo retire as peças, passe-as por água e depois passe uma flanela para as polir.

Banana

Esta é sem dúvida a técnica mais rápida, mas que produz efeito. Apenas precisa da casca de um banana, que deverá esfregar nas peças de forma a poli-las e de seguida limpar com uma flanela. Mais rápido, simples e fácil é impossível.