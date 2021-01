tendência: a elegância da camisa branca

A camisa branca é uma peça fundamental no armário feminino. Além de ser um básico, esta peça combina com qualquer outra e pode criar um look mais sofisticado ou mais casual.

De tamanho maxi, cintada, simples ou com bordados e folhos, a camisa branca é um must have para qualquer mulher.

Inspire-se nas sugestões que separámos para si e aposte nesta icónica peça.