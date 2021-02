As malas são um acessório indispensável na vida de todas as mulheres. Para além da funcionalidade, é capaz de transformar por completo um look ou ser precisamente aquele apontamento que faltava. As tendências de malas para este ano são muito diferentes entre si, havendo opções para todos os gostos e orçamentos.

Fique a conhecê-las agora!

Mala acolchoada

O acolchoado nas malas não é nada de novo, na realidade é uma das assinaturas da Chanel na sua Classic Flap, uma das malas mais icónicas de sempre. O acolchoado é uma das tendências para este ano mas de uma forma moderna. As malas tornaram-se mais volumosas e a ocupar mais espaço visual, daí o nome do primeiro exemplo da galeria, a “pillow bag” de Marc Jacobs. Esta tem sido uma tendência desde 2020, mantendo-se na ribalta para 2021.

Shopping bag

A tendência das malas tipo “sacos de compras” surge de uma sinergia entre o mundo da moda e a sustentabilidade. Estes foram surgindo no ano passado e tornaram-se um must-have entre influencers por serem tão úteis. Por serem expandíveis consegue levar desde os essenciais do dia-a-dia até às compras de mercearia. O êxito foi tal que marcas de luxo como Stella McCartney, Prada e Longchamp apresentaram as suas próprias versões.

Mala porta-telemóvel

As mini-malas deram que falar no ano passado. A tendência tomou proporções gigantescas fazendo com que todas as marcas tivessem a sua versão. Este ano as mini-malas surgem numa versão porta-telemóveis, por vezes com espaço para os cartões, para conseguir levar consigo apenas o que é absolutamente essencial.

Mala retro

A moda é cíclica, e como tal, tudo o que em tempos foi visto como “fora-de-moda” pode voltar e ser a peça mais desejada do momento. É exatamente o caso dos modelos retro - dos anos 1960 e 1970 - que estão completamente em voga e são constantemente usados pelas fashionistas mais influentes. Sejam modelos antigos reeditados, como a Jackie da Gucci, ou meramente inspirados nos designs da época, como a Cleo Bag da Prada, estes modelos são sem dúvida um must-have em 2021.

Mala com corrente

As correntes vão ser uma tendência com muito destaque no ano de 2021. Muitas marcas têm aproveitado para utilizar este material nas suas criações de forma a dar-lhes um aspeto mais edgy. Sejam elas mais delicadas ou com um tamanho exagerado, as correntes como acessório nas malas não vão passar despercebidas este ano.