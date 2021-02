O ano de 2021 está-se a provar um ano surpreendente no que toca às tendências no mundo da moda, mesmo que grande parte do tempo esteja a ser passado em casa. Ainda assim, quando sairmos de casa queremos estar em cima das novas tendências, desde roupa ao calçado. Como tal, vamos mostrar-lhe os seis tipos de calçado que vão surgir como as tendências mais fortes neste novo ano.

Algumas tendências são mais previsíveis, como a prevalência dos sapatos chunky, que surgem em novos modelos, e outras mais surpreendentes, como as sabrinas que mais parecem saídas da série Bridgerton.

Confira então, as seis tendências de calçado que não vão passar despercebidas este ano.

Mocassins

A tendência dos sapatos chunky já é conhecida, mas a mais recente adição à família é um twist ao modelo clássico de um sapato formal. O mocassim, agora, com solas XXL e um aspeto masculino, é a soma perfeita ao guarda-roupa de quem quer reinventar os looks.

Dad sandal

A dad sandal foi o it-shoe do verão passado e está a ser transportado para 2021. O modelo original que fez furor entre as influencers é autoria da Chanel. Modelo este que está a servir de inspiração para várias marcas, mas neste caso, com uma etiqueta bem mais em conta.

Socas

As socas são um blast from the past, sem dúvida. Este clássico dos anos 70 está a ressurgir com um aspeto rejuvenescido e tem sido visto tanto com salto como rasas, para quem não dispensa o conforto. A peça “vintage” que reconhecemos das fotografias antigas das mães e das avós está de regresso para as próximas estações. Experimente um look descontraído, mas elegante para testar esta “nova” tendência.

Chinelos volumosos

Talvez a tendência mais surpreendente de todas, mas apenas para quem não tem prestado atenção. Os chinelos com salto começaram a fazer algumas presenças nos feeds de Instagram em 2020, e em 2021 a tendência está a evoluir para uma versão volumosa do calçado de verão mais prático de sempre. Se pensa que usar chinelos fora de um contexto de praia é estranho, desengane-se. Estes chinelos estão a ser utilizados pelas instragrammers mais conhecidas, seja para uma ida à praia ou um passeio pela cidade.

Sabrinas

Ao contrário de todos os outros sapatos até agora vistos, esta tendência é delicada e prima pelo feminismo. As sabrinas ou ballet flats são uma aposta versátil e elegante para os primeiros dias solarengos do ano.

Strappy sandals

Esta é outra tendência que se começou a observar em 2020 e que está a ser trazida para 2021. Com ou sem salto, as sandálias de tiras vão ser um essencial desta primavera e verão. Por serem tão versáteis e pelo aspeto elegante e effortless que conferem a qualquer look, desde o mais simples ao mais composto, são a aposta mais segura para os dias de sol que se avizinham.