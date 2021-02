trend21: a microtendência das sandálias de tiras

Após o sucesso dos dad shoes, que dominaram as redes sociais durante as últimas estações, surge agora uma nova tendência: as sandálias inspiradas nos pescadores. O modelo, já conhecido por todos por ser um clássico dos dias de praia da nossa infância, regressa reinventado.

Em pele castanha ou preta, para conferir um aspeto mais edgy ao look, é o próximo modelo de sandálias do momento e que pode ser utilizado com saias, calções, jeans ou até mesmo calças formais.

Veja as sugestões deste novo it shoe que temos para si.