Kidcore: a tendência infantil que vai marcar 2021

Os anos 2000 estão de volta e a geração Z aproveitou para relembrar os looks mais divertidos da infância. Esta nova moda começou a ganhar terreno entre os utilizadores do Tiktok, mas rapidamente se tem vindo a alastrar para o Instagram, onde é possível ver inúmeras interpretações de looks “infantis”.

Calças largas, saias curtas, tops justos com brilhantes e estampas divertidas são alguns dos pilares desta moda nostálgica. As smiley faces, os lenços na cabeça e as cores berrantes que faziam parte do guarda-roupa da geração Z e dos millenials há 20 anos atrás, são agora vistos como os looks mais cool do momento.

