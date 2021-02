“Flowers in Spring? Groundbreaking”, já dizia Miranda Priestly no filme “O diabo veste Prada”. O turquesa é um dos tons que está de volta na primavera e apesar de não ser uma novidade, continua a destacar-se . Este é sem dúvida uma aposta certeira para complementar os seus looks nos dias solarengos, mesmo com temperaturas mais amenas.

Dê uma vista de olhos nas peças que separámos para si e também nos acessórios, neste que é um dos tons mais clássico da primavera.