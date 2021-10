No outono/inverno de 2021/22, o seu armário corre sérios riscos de receber uma dose extra de colorido. Ao laranja, ao fúcsia, ao coral, ao lilás e ao encarnado, promete também juntar-se o amarelo vibrante, o azul klein e o verde esmeralda, criando uma paleta de cores que promete dar (muita) cor o seu guarda-roupa. Os acessórios e a roupa interior também não foram esquecidos, (res)surgindo nas novas coleções das principais marcas de moda em tonalidades que dificilmente passarão despercebidas.

Algumas casas de moda estrangeiras, como a Salvatore Ferragamo, a Jil Sander e a Chanel, também apostam no lilás, um tom que transmite elegância e força feminina, como uma das cores da estação. Os looks monocromáticos, que fizeram furor em épocas anteriores, mantêm-se em voga e, independentemente de apostar em tons mais suaves ou em cores mais vivas, não deixe de seguir esta tendência. Muitos consultores de moda nacionais e internacionais sugerem ainda a mistura de tonalidades primárias e secundárias para visuais impactantes, como o mostarda com o limão, o verde com o roxo ou o ferrugem com o rosa.

A coloração saturada também entra em jogo com combinações inesperadas e inusitadas, algumas delas improváveis para a maioria. Para além de Jil Sander, Prada e Hermès são outras das etiquetas que sugerem coordenados com peças visualmente exuberantes, como as que pode ver na galeria de imagens que se segue. No caso de continuar a preferir manter a sua discrição, no visuais de outono/inverno de 2021/22, pode suavizar os tons mais fortes com peças em tons neutros, como o bege, 0 cinzento e o marfim.