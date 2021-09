É um clássico que se renova a cada estação e esta não é exceção. No outono/inverno de 2021/22, volta a ser tendência. Só que, desta vez, surge acompanhado de um novo manual de estilo, que o recomenda em look total. Vestidos, casacos, calças, calções, saias e coletes apresentam-se, agora, com novas e atraentes cores, numa alternativa ao eterno preto e ao monocórdico castanho, com propostas para os mais ecológicos com materiais sintéticos com efeito de pele. Muitas das etiquetas de moda apostam também em peças com um cariz mais desportivo para visuais mais descontraídos.