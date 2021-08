As vitaminas são essenciais para ajudar a curar queimaduras e a regenerar a pele agredida pelo sol de dentro para fora. O sol dá-nos vida, mas também pode prejudicar a nossa pele se baixarmos a guarda.

Os dermatologistas passam o verão debaixo do mesmo sol que nós e conseguem que a pele se mantenha luminosa a estação inteira. Talvez até sejam ossos do ofício, mas até esses têm que se esforçar um pouco para prevenir erupções cutâneas e minimizar os danos causados pelo sol durante os meses mais quentes.

As temperaturas altas trazem questões tão curiosas como “será que tenho que hidratar a minha pele mesmo se sentir que está oleosa?”. Spoiler alert: sim. Uma camada extra de transpiração na pele não conta como hidratante.

Apesar do clima estar quente e húmido, hidratar é essencial. Uma rotina de pele sólida deve ser aplicável a todas as estações e climas, embora haja algumas vitaminas que podemos considerar essenciais no verão. Descubra quais são e produtos que podem ajudar.

VITAMINA C

A vitamina C ilumina, traz firmeza, suaviza e nutre a pele, seja ela propensa a erupções, muito seca ou com qualquer outra condição. A vitamina C faz com que brilhemos, quase literalmente.

Use produtos ricos em vitamina C e veja os resultados instantâneos, continue a sua utilização e a clareza e o brilho da sua pele continuarão a melhorar.

Esta super vitamina tem propriedades antioxidantes que ajudam a combater danos causados pelo tabagismo, poluentes ambientais e exposição excessiva ao sol. Para além disto, é um antioxidante inteligente pois também tem a capacidade de regenerar outros antioxidantes, como a vitamina E, proporcionando proteção adicional à pele.

A vitamina C pode também ajudar a prevenir as consequências perigosas a longo prazo da exposição ao sol, que podem levar ao cancro da pele. O nutriente é vital para a síntese de colágeno, que é uma das proteínas mais abundantes nos nossos corpos e um componente essencial do tecido conjuntivo que mantém a nossa pele unida, bem como grande parte das nossas articulações, cartilagem, dentes, vasos sanguíneos, ossos, olhos, coração e na realidade quase tudo no nosso corpo!

VITAMINA A

A vitamina A também é uma das melhores opções para combater o foto envelhecimento, linhas finas e hiperpigmentação. Quem usa a vitamina A na sua forma composta, o retinol, já conhece os benefícios que ela pode ter na pele.

A vitamina A ajuda o corpo a regenerar onde for necessário, incluindo danos causados pelo sol, ajudando a pele a manter a elasticidade e restaurando o colagénio.

VITAMINA E

A Vitamina E é a heroína da saúde da pele. Dois dos seus maiores benefícios são reduzir a inflamação da pele e apoiar no funcionamento dos órgãos. É um poderoso antioxidante e aumenta a proteção diária contra agentes externos.