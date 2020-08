Responsáveis por emoldurar o olhar, as sobrancelhas, também designadas supracílios e sobrolhos, não só têm a capacidade de tornar o rosto mais bonito como até de alterar o seu formato. Quer sejam mais curtas ou finas, com mais ou menos pelos, hoje em dia é possível ter as sobrancelhas que sempre desejou independentemente do seu formato, da sua conta bancária ou até da sua disponibilidade. Basta perder um a dois minutos da sua rotina diária para conseguir as sobrancelhas perfeitas.

É impossível falar de arcos esculpidos, de extremidades definidas e de pelos on fleek [perfeitos] sem referir os produtos fundamentais para os conseguir. E não, ao contrário do que já possa estar a pensar, não precisa de uma dezena de produtos diferentes com várias tonalidades. Apenas os mais indicados. Segundo Jared Bailey, especialista em sobrolhos e embaixador global da marca norte-americana Benefit Cosmetics, "é sempre melhor arranjar as sobrancelhas num profissional".

No entanto, quando isso não é possível e temos de o fazer em casa, como muitas vezes sucede, existem três produtos essenciais a ter à mão de semear para o conseguir. Primeiro, um par de pinças fortes, para garantir que não danificamos o folículo do pelo ao arrancá-lo e de forma a que este volte a crescer. A outra ferramenta de que precisamos é uma escova. Primeiro, devemos pentear as sobrancelhas e só depois retirar os pelos em excesso. Isto garante que descobrimos onde se encontra a zona mais elevada da sobrancelha e não removemos os folículos dessa zona. O terceiro produto essencial é um lápis de cera para preencher a sobrancelha.

"Geralmente as fórmulas em cera permitem obter duas tonalidades, uma mais escura outra mais clara, dando um aspeto mais natural", refere Jared Bailey. Arranjar as sobrancelhas em casa não é, na opinião deste profissional, difícil e, assim que definir o formato da mesma num especialista, basta preenchê-las e fazer a sua manutenção. Preencher, escovar e remover é a ordem dos passos que deve memorizar. "Pegue num lápis e meça o rosto em três pontos", sugere o americano.