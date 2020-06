As suas pálpebras, tal como toda a região do contorno ocular, exigem precauções especiais. Veja como deve proceder para as proteger sem comprometer o seu look. Saiba também quais os tons que deve privilegiar da próxima vez que se maquilhar.

Para que a maquilhagem se mantenha perfeita e inalterada ao longo de todo o dia, é importante preparar bem as pálpebras antes de se maquilhar. Passe um pouco de fond de teint ou corretor ao longo das pálpebras superiores e inferiores e, muito importante, matifique em seguida usando pó solto ou compacto. Escolha três tons de sombras, nomeadamente um claro, um médio e um mais escuro, independentemente das cores. Claro que o mais fácil é usar três tons de uma mesma família de cor, mas o que lhe parecer harmonioso está correto até porque gostos não se discutem, como diz o ditado. Comece por aplicar o tom mais claro em toda a pálpebra móvel e junto à sobrancelha. De seguida, aplique o tom médio na curva que separa a pálpebra movel da fixa e esbata bem. Por último, aplique a cor mais escura, com um pincel mais fino. Continuar a ler Ao fazê-lo, aplique-o ao longo da linha das pestanas tanto superiores como inferiores, aconselham os maquilhadores. Para um efeito mais dramático, do agrado de muitas mulheres, pode usar um lápis de contorno de olhos por debaixo da cor mais escura. Se os seus olhos são esverdeados, deve usar cores que tenham pigmento vermelho, como castanho quente, acobreados, tons alaranjados, rosados ou arroxeados. "A maquilhagem tem uma grande vantagem em relação a outros procedimentos estéticos. Não dói e, se não gostar do resultado, pode retirá-la imediatamente", sublinha a maquilhadora Cristina Gomes. Para se inspirar, veja também a galeria de imagens com as criações do maquilhador que transforma olhos em obras de arte e descubra ainda o passo a passo para uma maquilhagem assumidamente romântica.