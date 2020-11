O que é ser vegano?

Que ou quem não utiliza ou não consome produtos derivados de animais; que ou quem é adepto do veganismo (ex.: roupa vegana; os veganos só comem alimentos de origem vegetal) [Contrariamente a alguns vegetarianos, os veganos não ingerem nenhum tipo de carne, ovos, mel ou lacticínios] - definição de "vegano", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.

O estilo de vida vegano abrange, portanto, diversas áreas. Não se limita apenas ao não consumo de produtos derivados de animais, mas estende-se à moda, rejeitando peças de vestuário em pele ou couro (entre outros materiais) e aos produtos de cosmética, privilegiando empresas que não fazem testes em animais ou que não têm produtos de origem animal.

E, ainda, ao entretenimento, já que os veganos não participam em eventos que usam animais como fonte de diversão, e preferem adotar ou resgatar um animal em vez de comprar em loja ou usá-los para criação.

Este estilo de vida tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos pelo mundo inteiro, e Portugal não é exceção.

A Associação Vegetariana de Portugal lançou este ano o top 10 das cidades portuguesas “veg-friendly”, cujos critérios incluíram não só “o número de restaurantes vegetarianos e veganos, o número de festivais e eventos que promovem e informam sobre este estilo de vida, bem como lojas e supermercados que ofereçam produtos vegetarianos e vegan”.

O que só prova que cada vez mais é possível ter um estilo de vida vegano em Portugal, onde as empresas começam a apostar de forma mais consistente em produtos que vão ao encontro da sustentabilidade e que são amigos do ambiente.

Escolher produtos veganos em Portugal

As 3 grandes novidades da Soft&Co de 2020 Nos cuidados para o corpo, a marca portuguesa realça três novos produtos que têm sido um verdadeiro sucesso entre as famílias. Creme hidratante de 500 ml: O creme apresenta-se com um suave aroma a coco numa embalagem ainda mais prática. Com óleo de amêndoas, óleo de coco, aloé vera e vitamina E, regenera a pele e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Creme gordo hipoalergénico sem fragrância 200ml: Se tem a pele seca ou muito seca, este creme gordo vegan tem uma alta concentração de óleos vegetais de rícino, girassol, amêndoas doces, óleo de órgão e manteiga e manteiga de karité, enriquecido com aloé vera e vitamina E. Devido ao seu poder altamente hidratante, é aconselhado para zonas que tendem a ficar muito secas como, por exemplo, calcanhares e/ou cotovelos. Sabonete sólido de glicerina 100gr: Depois do sucesso do sabonete líquido, a marca lança a versão sólida de origem exclusivamente vegetal.

Durante a pandemia foi notório o apelo às famílias portuguesas para apoiarem o comércio local e optarem por produtos nacionais. Ao mesmo tempo criou-se uma maior consciencialização ambiental, privilegiando-se o consumo sustentável, onde se incluem as marcas vegan.

A Soft&Co, marca portuguesa com linha de cuidados de corpo à base de ingredientes exclusivamente vegetais e naturais produzidos em Portugal, viu o seu creme hidratante corporal para uso diário 1000ml, eleito “Produto do Ano 2019” na categoria hidratante corporal, regressar em força este ano com um novo formato.

Com óleo de amêndoas, óleo de coco, aloé vera e vitamina E, regenera a pele e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

O sabonete sólido de glicerina para o cuidado de todo o corpo foi outro dos lançamentos de 2020 e ao qual as famílias portuguesas aderiram em força. Assim como o creme gordo para uma hidratação extra da pele.

Por vezes, há quem pense que os produtos veganos são mais caros, mas já existem diversas marcas a preços bastante acessíveis e que encontra facilmente em supermercados.

Além disso, pense nos benefícios ao fazer opções veganas. Os ingredientes naturais utilizados, como, por exemplo, aloé vera, argão ou jojoba, são visivelmente mais saudáveis para a sua pele e planeta, além de que está a evitar o uso de produtos com químicos agressivos.

Ser vegano em Portugal (ou em qualquer parte do mundo) faz, sem dúvida nenhuma, bem ao corpo e à alma.