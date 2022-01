A marca Lush explica quais os benefícios deste tipo de óleo e apresenta quatro produtos que a vão fazer relaxar.

O que é o óleo de CBD e qual a sua origem?

Quanto ao óleo de CBD, é um composto não viciante que é completamente legal no Reino Unido e em muitos outros países. O fornecedor da Lush, Pure Organic, extrai o óleo de CBD dos caules e sementes da planta.

Para assegurar uma distribuição uniforme, misturamo-no com um óleo de transporte (óleo de semente de cânhamo) para os seus produtos.

Quais os benefícios do óleo de CBD?

Os benefícios do óleo de CBD ainda estão a ser estudados, mas já existem resultados que revelam que o óleo de CBD, quando aplicado topicamente como parte de produtos cosméticos, pode ter benefícios anti-inflamatórios, tornando-o fantástico para cuidar da pele, reduzir a vermelhidão e até contribuir para o combate ao acne.

Qual a quantidade de óleo de CBD nos produtos?

Todos os produtos Lush com CBD contêm níveis seguros. A barra de massagem Joints, a bomba de banho 4:20pm e a espuma de banho Botanomancy usam uma matéria-prima feita de 10% de óleo de CBD com 90% de óleo de cânhamo.

O que equivale a uma concentração de 10% de óleo de CBD, este é utilizado em ambos os produtos a uma percentagem que fornece 25mg de CBD a cada produto. No caso do perfume 4:20pm, cada garrafa contêm 1000mg de CBD por 30 ml e deverá ser pulverizado 6 vezes por dia na pele.

A Lush lança uma nova gama de produtos com canabidiol, também conhecido como CBD, que inclui um perfume, uma bomba de banho, uma espuma de banho e uma barra de massagem:

4:20PM. Perfume

4:20PM. Perfume créditos: Lush

Tire um momento só para si e relaxa com as notas amadeiradas deste perfume de sândalo e patchouli infundido com CBD. Pulveriza esta fragrância cheia de benefícios para o seu bem-estar nas zonas de pulso e energize o corpo.

Aconselham-se até 6 pulverizações por dia para uma melhor distribuição do seu aroma.

Joints. Barra de massagem

Joints. Barra de massagem créditos: Lush

Cuide de si com esta barra infundida com CBD. Aqueça entre as mãos e aplique por todo o corpo, dando especial atenção à zonas mais afetadas pela tensão. Mantenha esta barra na sua mesa de cabeceira e use antes de dormir para relaxar a mente e o corpo.

4:20PM. Bomba de banho

4:20PM. Bomba de banho créditos: Lush

Um banho durante a tarde pode ajudar a descansar, elevar o humor e o foco, e proporcionar o autocuidado. Encha a banheira e recarregue energias ao adicionar esta bomba de banho repleta de sândalo fumado, patchouli e canabidiol.

Botanomancy. Espuma de banho

Botanomancy. Espuma de banho créditos: Lush

Dizia-se que a lendária Ninon de Lenclos se banhava numa mistura de ervas de beleza para manter o seu vigor jovial. Também pode invocar a alquimia herbal ao tomar um banho repleto de pimenta-da-Jamaica, hortelã-pimenta e pétalas de rosa, para relaxar e promover o bem-estar.

Fuja ao stresse com um mergulho sensorial em águas de perfume amadeirado com óleos de sândalo, patchouli e canabidiol.