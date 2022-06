É verdade que hoje o culto da perfeição adensado com filtros das redes sociais pode estar no seu apogeu mas contrasta também com os movimentos que têm surgido para a aceitação individual e com elogios aos diferentes biótipos. Afinal, cada corpo tem algo de muito especial e essa beleza deve ser comemorada.

No entanto, as marcas e manchas na pele continuam a ser considerados defeitos e podem mesmo levar à perda de confiança e de autoestima. A par da alimentação e exercício físico, a cosmética mantém-se na primeira linha para ajudar a minimizar imperfeições, com o objetivo de empoderar e realçar as melhores características de cada pessoa.

Nesse sentido, e respondendo também aos novos padrões dos consumidores, Bio-Oil ® lançou o Novo Bio-Oil ® Natural, uma fórmula 100% natural e vegan. Este novo produto é imediatamente absorvido pela pele e traz uma sensação de hidratação imediata, profunda e duradoura, desde a primeira aplicação.

Saiba como prevenir e melhorar a aparências das imperfeições da pele



Bio-Oil é um já conhecido aliado das grávidas na prevenção de estrias e cicatrizes, usado durante toda a gravidez, desde o primeiro dia e também durante o pós-parto. É também indicado na prevenção de estrias devido a grandes oscilações de peso.

Para melhores resultados na melhoria da aparência de estrias e cicatrizes já existentes, aconselha-se a aplicação do o óleo, duas vezes por dia, durante oito semanas no mínimo. O mesmo processo é indicado para os casos de manchas na pele e de hiperpigmentação, bem como para atenuar os sinais de envelhecimento.

É importante relembrar que uma das maiores dicas para a prevenção do envelhecimento é o uso de protetor solar e por isso é importante associar outro produto à sua rotina. Já após a exposição solar, este óleo é muito indicado para hidratar devidamente a pele fragilizada pelo sol.

O poder e a eficácia dos óleos naturais

Bio-Oil ® Natural junta mais de 14 óleos de extratos de plantas, conhecidos pela sua ação calmante, anti-inflamatória e antioxidante, tais como:

Óleo de Semente de Girassol – suaviza e melhora a textura da pele;

– suaviza e melhora a textura da pele; Óleo de Semente de Romã – previne e melhora a aparência de cicatrizes;

– previne e melhora a aparência de cicatrizes; Óleo de Semente de Cártamo – amplamente conhecido pela seu efeito antioxidante e anti-inflamatório;

– amplamente conhecido pela seu efeito antioxidante e anti-inflamatório; Óleo de Soja – melhora a estrutura da pele;

– melhora a estrutura da pele; Óleo de Inca Inchi – ajuda a manter a elasticidade da pele;

– ajuda a manter a elasticidade da pele; Óleo de Alecrim e Calêndula – contribui para o processo de regeneração das células, através das suas propriedades antisséticas;

– contribui para o processo de regeneração das células, através das suas propriedades antisséticas; Óleo de Trigo e Lavanda – protege a pele contra os radicais livres;

– protege a pele contra os radicais livres; Óleo de Camomila e Patchouli – ajuda a reduzir os sintomas de inflamação;

– ajuda a reduzir os sintomas de inflamação; Óleo de Semente de Jojoba e de Rosa Mosqueta – previne e combate os sinais de envelhecimento da pele;

– previne e combate os sinais de envelhecimento da pele; Óleo de Semente de Chia – alivia os sintomas de pele seca e ajuda a melhorar a função barreira da pele;

– alivia os sintomas de pele seca e ajuda a melhorar a função barreira da pele; Bisabolol – tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a acalmar a pele**.

Uso consistente com resultados comprovados

Juntando todas estas características e depois de vários estudos, os resultados clinicamente comprovados estão à vista: todos os voluntários afirmaram que, após oito semanas de utilização do produto, viram melhoria na aparência das cicatrizes1.

Durante o mesmo período de utilização, 97% das pessoas afirmaram que Bio-Oil ® Natural ajudou na melhoria da aparência das estrias 2 .

Além destes resultados, após um mês de utilização de Bio-Oil ® Natural, as pessoas que usaram o produto afirmaram que ajudava a uniformizar o tom de pele 3 .

Este é sem dúvida um óleo multiúsos prático e multifuncional, como se quer nos dias de hoje, e além dos resultados clinicamente comprovados na melhoria da aparência de manchas e cicatrizes, deixa a pele hidratada e nutrida.

Bio-Oil ® Natural está à venda em farmácias e parafarmácias com o P.V.P. recomendado de 15,59 € para embalagens de 60 ml, 24,50€ para 125 ml e de 36,59€ para 200 ml.